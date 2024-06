Großes Bauprojekt Neue Höseler Schule in Modulbauweise

Sehr zur Freude der BU drückt die Verwaltung nun tatsächlich aufs Tempo. Nach einstimmigem Beschluss im Bau- und Vergabeausschuss wurde mit der Verwaltungsvorlage 132/2024 ein Neubau für die „offene Ganztagsbetreuung“ in Hösel auf den Weg gebracht, so der Vorsitzende des Bau- und Vergabeausschusses und Höseler Ratsmiglied, Robert Ellenbeck. Die Zustimmung im Rat gilt als Formsache. Das Planfeststellungsverfahren wurde parallel in Gang gesetzt. Zwar dürfte bis zur Inbetriebnahme der Einrichtung und damit einer massiven Entlastung des Schulraumbedarfs noch einige Zeit verstreichen.