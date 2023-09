Fall Ratingen 80-Jährige um Geld und Schmuck betrogen

Kurze Zeit später erhielt die 80-Jährige erneut einen Anruf: Ein vermeintlicher Staatsanwalt bot der Seniorin an, die Tochter gegen die Zahlung einer Kaution in fünfstelliger Höhe freizulassen. Weil die Seniorin die Angaben für glaubhaft hielt, begab sie sich zu einem Übergabeort an der Kölner Straße in Düsseldorf, in der Nähe der U-Bahn-Haltestelle Pempelforter Straße. Dort übergab sie auf Anweisung des Mannes einer ihr unbekannten Frau einen hohen vierstelligen Geldbetrag, Schmuck sowie mehrere hochwertige Handtaschen. Später bemerkte die 80-Jährige den Betrug und erstattete Anzeige bei der Polizei.