Ratinger Problem Schmierereien bringen Ärger und Kosten

Manchmal ist man einfach nur fassungslos und wütend. Es sind Taten wie diese, die für erheblichen Ärger, Arbeitsaufwand und Kosten sorgen: Mitarbeiter der Deutschen Bahn (DB) Sicherheit setzten unlängst die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Düsseldorf über drei junge Männer in Kenntnis, die eine Brückenwand an einer Bahnstrecke in Ratingen besprüht haben sollen. Das Sicherheitspersonal konnte die Verdächtigen bis zum Eintreffen der Uniformierten festhalten. Vor Ort stießen die Beamten der Bundespolizei auf einen frisch gesprühten Schriftzug sowie die festgehaltenen Tatverdächtigen. Nach erfolgter Personalienfeststellung und rechtlicher Belehrung wurden die mitgeführten Rucksäcke durchsucht. Dabei konnten insgesamt 25 Sprühdosen, zwei Fotokameras sowie Handschuhe aufgefunden und sichergestellt werden. Leider kein Einzelfall.