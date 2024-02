Service der Polizei So werden Ratinger Wohnwagen gewogen

(kle) Der Termin ist wichtig, sogar lebenswichtig: Rechtzeitig zum Start in das Frühjahr und somit in die erste Reisesaison bieten die Verkehrsexperten der Kreispolizeibehörde Mettmann am Samstag, 16. März, eine kostenlose Verwiegeaktion für Wohnmobile und Wohnwagen an. Da viele Camper oftmals die zulässige Beladung ihres Fahrzeuges überschätzen, kommt ein Fahrzeug mit gefüllten Wassertanks, Gasflaschen und persönlichen Gepäckstücken schneller an seine maximal erlaubte Zuladung als gedacht.