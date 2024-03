Ratinger Kultur Ratinger Theatergruppe probt für neue Krimikomödie im April

Die turbulente Krimikomödie spielt in einem Krankenhaus. Mit viel Humor und Augenzwinkern, aktuell und in jedem Fall dem Leben abgeschaut, werden die Begegnungen der unterschiedlichen Personen während eines Klinikaufenthaltes in Szene gesetzt. Dort ist ein Kommissar in bester Comedy-Manier auf Geldkoffersuche zwischen den Krankenbetten schrulliger Patienten. Diese müssen zu allem Überfluss wegen Überfüllung der Station mit Mehrbettzimmern vorliebnehmen sowie mit einem Chefarzt, der lieber auf dem Golfplatz als bei seinen Patienten ist. Damit ist das Chaos programmiert.