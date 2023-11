Ratinger Energieversorger Stadtwerke senken Erdgaspreise ab 2024

(RP) In einer Zeit steigender Energiekosten und wachsender Unsicherheit auf den Energiemärkten wollen die Stadtwerke Ratingen nach eigenen Angaben ein positives Signal setzen: Ab dem 1. Januar 2024 senken sie die Erdgaspreise in der Grundversorgung und in den Sonderverträgen. Diese Maßnahme sei möglich durch eine effiziente Einkaufspolitik, die es den Stadtwerken Ratingen erlaube, gestiegene Kosten zu kompensieren und diesen finanziellen Vorteil direkt an Kunden weiterzugeben.