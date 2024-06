Großes Bauprojekt SPD lehnt neue Tiefgarage in Ratinger Innenstadt ab

(RP/kle) Der Antrag der BU, das Parkhaus Wallhöfe besser auszulasten, macht nach Ansicht der SPD-Fraktion ganz klar eines deutlich: Ratingen hat genug Parkraum in der Innenstadt, zumindest auf jeden Fall in diesem Bereich (die RP berichtete bereits). Die BU setzt sich dafür ein, das Parkangebot in den Wallhöfen auch in die neue Ratingen App aufzunehmen, die bereits in Arbeit ist.