Ratinger Schulen CDU: Neue Sporthalle für die Friedrich-Ebert-Schule

Aus Sicht der CDU-Fraktion sind die Fakten ganz klar: Bereits im Jahr 2017 sollte der Neubau geplant werden. So stand es jedenfalls im Haushaltsplan 2016/2017. Klar ist auch: Die Sporthalle der Friedrich-Ebert-Schule ist nicht mehr sanierungsfähig und muss erneuert werden. Nicht nur für Schulzwecke, sondern auch für Sportvereine wird die Halle an der Friedrich-Ebert-Schule genutzt. Die Hallenkapazitäten in Ratingen Mitte sind seit Jahren sehr knapp.