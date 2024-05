Neuer Wettbewerb Ratinger Schüler malen Bibliothek der Zukunft

(RP) Die Ratinger Stadtbibliothek, Peter-Brüning-Platz 3, ruft alle Schüler von Ratinger Schulen dazu auf, am Malwettbewerb „Die Bibliothek der Zukunft in Ratingen“ teilzunehmen. Unter diesem Motto können die jungen Künstler ihre Vorstellungen von einer modernen und zukunftsorientierten Bibliothek kreativ ausdrücken. Wie stellen sie sich die Bibliothek in Ratingen vor? Welche innovativen Funktionen, Technologien und Designs könnten sie prägen?