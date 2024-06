Beschluss der Politik Stadt Ratingen soll Schottergärten kontrollieren

Was nun jedoch auf Basis einer aktuellen Gesetzesentscheidung auf Landesebene die Grünen, BU und SPD beantragten, geht nach Meinung der CDU zu weit. „Auf den ersten Blick erscheint es, als wollten die drei Parteien das neue Regelwerk vorgestellt bekommen und dann erfahren, wie die Verwaltung nun damit umgehen wolle“, so Heins. Im zweiten Teil stecke jedoch der Teufel im Detail. Der umweltpolitische Sprecher erklärt: „Dieser Passus verpflichtet die Verwaltung quasi dazu, diese nun gesetzlichen baulichen Mängel zu ahnden. Das würde bedeuten, die Stadt müsste aktiv die Vorgärten aller Ratinger kontrollieren, Verstöße protokollieren und dann zum Um- oder Rückbau auffordern, der auch in Form von Versiegelung durch die Erstellung eines Parkplatzes oder ähnliches passieren könnte, was ebenfalls nicht in unserem Sinne ist.“