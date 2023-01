Viel Ärger in Ratingen Diese Postbank-Filiale ist einfach überlastet

Wer ein Päckchen aufgeben will oder einen Brief, der sollte sich genau überlegen, wann und wo er dies tut. Allzu viele Anlaufstellen in der Stadt gibt es ja nicht mehr. Nicht selten fällt die Wahl auf die große Postbank-Filiale an der Poststraße. Doch dort gibt es in der Regel lange Schlangen – so auch am Montagmorgen. Zwei von drei Schaltern waren besetzt, die Mitarbeiter waren in intensive Gespräche verwickelt, die vor allem mit Zahlungsverkehr zu tun hatten.