In zwei Schulen Ratinger SPD-Politikerin hat Schülern vorgelesen

Auch Elisabeth Müller-Witt, die SPD-Landtagsabgeordnete für Heiligenhaus, Ratingen und Teile von Mülheim, beteiligte sich am Vorlesetag und besuchte zwei Schulen in ihrem Wahlkreis. Zunächst ging es nach Heiligenhaus in die Regenbogenschule, anschließend in die Ratinger Paul-Maar-Schule. In beiden Schulen konnten sich gleich mehrere erste Klassen auf eine kindgerechte Annäherung an gelebte Demokratie freuen. Mit dem Buch „Was ist eigentlich Demokratie“, dem ersten Band aus der Reihe „Toni aus der Orangenkiste“ von Tina Ruthe und Sally Lisa Starken, aus dem die Abgeordnete vorlas, wurde den Kindern spielerisch der Vorteil demokratischer Entscheidungen mit lebensnahen Beispielen vermittelt.