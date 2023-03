Plan für die Ratinger Innenstadt Ordnungsamt zieht in die Stadtmitte

Einen Zeitplan gibt es noch nicht, doch die Strategie ist klar: Das Ordnungsamt mit seinem Kommunalen Ordnungsdienst (KOD), bisher beengt am Stadionring untergebracht, wird in die Stadtmitte ziehen, konkret in das frühere Polizeigebäude an der Düsseldorfer Straße. Die Stadt Ratingen hatte das Gebäude vor einiger Zeit erworben. Langfristiges Ziel ist an dieser zentralen Stelle eine städtebauliche Entwicklung, um den vor einigen Jahren begonnenen Stadtumbau-Prozess abzurunden.