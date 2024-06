Ratingen Griese: Notfallpraxis langfristig erhalten

Sozialstaatssekretärin Kerstin Griese (SPD) hat einen langfristigen Erhalt der von der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO) betriebenen Notfallpraxis in Ratingen gefordert. „Da braucht es jetzt eine Klarstellung des NRW-Gesundheitsministeriums als zuständiger Aufsichtsbehörde.“ Griese hat sich wegen der Thematik mit ihrer Staatssekretärskollegin aus dem Bundesgesundheitsministerium, Sabine Dittmar, besprochen: „Aus unserer gemeinsamen Sicht gibt es keinen Zweifel an der gesetzlichen Verpflichtung der KVNO, in den sprechstundenfreien Zeiten eine ausreichende ambulante Versorgung sicherzustellen“, so Griese. „Die Tatsache, dass das Marienkrankenhaus geschlossen ist, ändert daran gar nichts.“