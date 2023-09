Ratinger Service Mängelmelder der Stadt boomt weiter

Es gibt ganz viel zu tun – dies jeden Tag. Und der Strom der Meldungen, die bei der Stadt hereinkommen, reißt nicht ab. Ist der bereits etablierte Mängelmelder der Verwaltung ein Spiegelbild der Wegwerfgesellschaft? Ja, durchaus. Rathausintern sieht man die Entwicklung mit großer Sorge, denn die Kommunalen Dienste, die in erster Linie mit dem Thema zu tun haben, werden mit Anfragen und Aufträgen buchstäblich zugemüllt: Hat man an einer Stelle unschöne Dinge entsorgt, wächst an anderer Stelle gleich der nächste Müllberg heran. Ob Berliner Straße, Am Roten Kreuz oder Suitbertusstraße – quasi überall gibt es Müll-Baustellen.