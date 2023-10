Ratinger Finanzen FDP lehnt höhere Gewerbesteuer ab

Für intensive Beobachter des politischen Geschehens kam das Ganze fast einem Tabu-Bruch gleich. Erhöhung der Gewerbesteuer? Das war viele Jahre lang schlichtweg undenkbar. Doch nun soll dies tatsächlich geschehen. Und nicht nur deshalb schlägt die Fraktion der FDP aktuell Alarm. „Das Thema Wirtschaftsförderung in Ratingen ist und bleibt brisant – gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten“, heißt es, jetzt räche sich, dass die Wirtschaftsförderung in der Stadt jahrelang verschlafen worden sei. In der Ratssitzung am 26. September ist der Ratinger Doppelhaushalt für die Jahre 2024/25 eingebracht worden. Und dieser Haushalt zeuge davon, welch schwierige Zeiten kommen, so die Liberalen.