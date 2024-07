Was noch nicht funktioniert Kritik am Mängelmelder der Stadt Ratingen

Ratingen · Immer mehr Bürger nutzen dieses wichtige Instrument der Stadtverwaltung. In einigen Fällen gibt es Probleme, wie Leser anmerken. So seien Fälle über eine längere Zeit in Bearbeitung. Mehrere Abteilungen sind eingebunden.

15.07.2024 , 09:54 Uhr

Müll ist ein großes Problem im Stadtgebiet. Das zeigt sich an den Meldungen im Mängelmelder. Immer wieder kommt es zu solchen Bildern. Foto: Blazy, Achim (abz)