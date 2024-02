Ratinger Klinik Ratinger Krankenhaus-Mitarbeiter planen Demo

Ja, es sei auch ein großer Hilferuf, sagt Tatjana Meier, die auf der Intensivstation des St. Marien Krankenhauses arbeitet. Die Stimmung im Haus sei kämpferisch. Man glaubt an eine Zukunft des Krankenhauses und weiß nur zu gut, wie wichtig die medizinische Versorgung für die Stadt und die Region ist. Nun planen die Mitarbeiter des Krankenhauses eine Demo, die am Samstag, 17. Februar, ab 15.30 Uhr auf dem Marktplatz stattfinden soll. „Wir wollen erläutern, was es bedeuten würde, wenn man das Krankenhaus schließt“, sagt sie im RP-Gespräch.