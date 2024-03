11. Mai in der Stadthalle Konzertchor Ratingen setzt sein Jubiläumsjahr fort

Bereits 2019 führte der Chor in Buenos Aires die „Misatango“ auf. Das Werk ist am 11. Mai in der Stadthalle zu hören. Der Vorverkauf hat begonnen.

22.03.2024 , 13:16 Uhr

Der Konzertchor tritt am 11. Mai in der Stadthalle auf. Foto: Stadt Ratingen