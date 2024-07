Berufung Ratinger Detlef Parr arbeitet nun in FDP-Programmkommssion

Hintergrund: CDU-Bundestagsabgeordneter Peter Beyer hatte befürchtet, dass es aufgrund des Sparzwangs auch zu Kürzungen mit Blick auf den Lückenschluss kommen könnte. Die Aufstellung des Haushalts 2025 und der Finanzplanung bis 2028 befinde sich derzeit in der regierungsinternen Abstimmung und sei – das weiß auch die CDU – noch nicht abgeschlossen, so der FDP-Politiker. Es sei das Ziel der FDP, die Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur mit Blick auf verfügbare Haushaltsmittel weiter zu erhöhen. Das betreffe ausdrücklich auch die Investitionen in die Autobahnen und Bundesstraßen, ohne die eine von der FDP geforderte Wirtschaftswende nicht erfolgreich sein kann. Dabei werde es zu Priorisierungen kommen, zu denen der Lückenschluss der A44 gehört.