Vorstoß der Grünen Grüne wollen für Ratingen eine Saatgutbibliothek

(RP) Zum Ausleihen von Büchern oder anderen Medien in die örtliche Bibliothek gehen – das ist ein bekanntes und immer noch bewährtes Konzept. Dass es aber auch möglich sein könnte, Saatgut auszuleihen, hört sich für viele sicher ungewöhnlich an. Die Ratinger Grünen haben dieses Thema nun in den anstehenden Umweltausschuss am 18. Juni sowie den Kulturausschuss am 20. Juni eingebracht. „Konkret geht es darum, prüfen zu lassen, ob die Einrichtung einer Saatgutbibliothek im Ratinger Medienzentrum machbar wäre“, erklärt Edeltraud Bell, umweltpolitische Sprecherin der Grünen.