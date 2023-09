Ratinger Talent-Wettbewerb 13-Jähriger gewinnt den Trimborn-Förderpreis

Auf diesen musikalischen Höhepunkt können sich alle Liebhaber der klassischen Musik bereits freuen: Die drei Bestplatzierten spielen am Sonntag, 12. November, um 18 Uhr im Ferdinand-Trimborn-Saal, Poststraße 23, das Preisträgerkonzert und werden dann dem Publikum ihr musikalisches Können noch einmal vorführen. Eintrittskarten sind im Kulturamt im Rathaus zum Preis von 13,50 Euro erhältlich und können auch telefonisch unter 02102/550-4104 reserviert werden. Ferner können Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter www.westticket.de erworben werden. Ferdinand Trimborn, nach dem der Preis benannt ist, hat in vielfältiger Weise ehrenamtlich gewirkt und war als starker Förderer für das Gesundheitswesen und die Kultur tätig.