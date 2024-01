Ratinger Wirtschaft Ratinger Firmen suchen dringend Nachfolger

Die Lage ist ganz und gar nicht rosig. Fast jedes dritte Unternehmen in Ratingen will schließen, wenn kein Nachfolger gefunden wird. Zugleich hat sich die Hälfte der Firmen noch nicht mit der Unternehmensübergabe beschäftigt. Das geht aus der zehnten Unternehmerkunden-Studie im Auftrag der Commerzbank hervor. Für diese wurden bundesweit 1.600 Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 15 Millionen Euro vom Meinungsforschungsinstitut Ipsos befragt, davon 100 in der Region Ratingen.