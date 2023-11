Wirtschaft und Wohnen in Ratingen Ratinger Bürger Union lehnt höhere Steuern ab

Die Debatte um höhere Steuern aufgrund der angespannten Haushaltslage entwickelt sich mehr und mehr zum Richtungsstreit. Daumen rauf oder runter für höhere finanzielle Belastungen? Die Fraktion der Bürger Union (BU) hat sich nach der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses klar positioniert – was in dieser Form zu erwarten war, stand man doch Erhöhungen ohnehin sehr kritisch gegenüber. Mit Befremden, so BU-Fraktionschef Rainer Vogt, hatte man die Reaktionen der Mehrheit der Ratsfraktionen auf den Entwurf des Doppelhaushaltes 2024/2025 zur Kenntnis genommen. CDU- und SPD-Fraktion signalisierten zum Beispiel ihre Zustimmung zur Erhöhung von Grundsteuer B und Gewerbesteuer.