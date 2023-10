Ratinger Wählergemeinschaft Ellenbeck bleibt Chef der Bürger Union

(kle) Die Bürger Union (BU) hat jetzt die personellen Weichen für die Zukunft gestellt. Robert Ellenbeck bleibt Vorsitzender. Am vergangenen Freitag fand in der Aula der Wilhelm-Busch-Schule in Hösel die jährliche ordentliche Mitgliederversammlung statt. Auf der Tagesordnung standen neben diversen Rechenschaftsberichten auch die turnusmäßigen Neuwahlen des gesamten Vorstandes an.