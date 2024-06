Kommentar Peinliche Planungsposse

Der Ärger der Bürger, die sich in den vergangenen Wochen über andere Routen quälen mussten, ist völlig berechtigt. Und es stellt sich die Frage, was die Planer geritten hat. Nur die Brücke sanieren, den Rest nicht. Und später wieder eine Riesenbaustelle einrichten, die Pendler und Anwohner in den Wahnsinn treibt. Warum wurde das Ganze nicht aus einem Guss hergerichtet? Was angesichts dieser peinlichen Posse bleibt, sind Frust und Kopfschütteln. Man darf auf die Antwort des Landrats gespannt sein.