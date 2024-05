Politik alarmiert Ratinger Baustellen beschäftigen Kreistag

(kle) Die Kooperation im Kreistag Mettmann aus CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP setzt sich nachdrücklich für eine Lösung der aktuellen Baustellensituation im Nordkreis ein. Die zeitgleiche Sanierung der Brachter Straße und der K31 in Ratingen, kombiniert mit der anhaltenden Stilllegung der S6- Bahnlinie, drohe zu einem Verkehrschaos in der Region zu führen. Dies beeinträchtige nicht nur die Anbindung des Nordkreises an Düsseldorf, sondern habe auch erhebliche Auswirkungen auf die Mobilität der Bürger sowie die lokale Wirtschaft.