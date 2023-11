Ratinger Aktionen Große Ratinger Aktionswoche gegen Gewalt

Statistisch gesehen erfährt jede vierte Frau einmal in ihrem Leben körperliche oder sexualisierte Gewalt. In der Hälfte der Fälle kommen Täter aus dem persönlichen Umfeld der Betroffenen. Sexualisierte Gewalt gehe über Belästigung und Stalking bis zum Mord, so Experten. Alle zwei Minuten wird in Deutschland ein Mensch Opfer häuslicher Gewalt, stündlich machen 14 Frauen eine Gewalterfahrung, und jeden Tag wird ein Mordversuch an einer Frau verübt – von ihrem aktuellen oder dem Ex-Partner.