Großes Projekt Rat beschließt Ersatzbau für alte Kita in Ratingen West

Die Kita wurde leergezogen, die Kinder und die Belegschaft wurden auf andere Standorte aufgeteilt. „Dass dieser Kraftakt damals so reibungslos lief, war eine große Leistung der Verwaltung", betont Rau. Nun beschloss der Rat rund ein Jahr später in seiner Sitzung den Neubau der Kita an gleicher Stelle. „Wir erhalten somit innerhalb des geplanten Zeitraums eine Kapazitätssteigerung der Kita-Plätze in West. Gleichzeitig wird es ein neues, modernes Gebäude geben, das wie in Hösel zeiteffizient durch ein Totalunternehmen gebaut werden soll. Wir können somit unser Versprechen gegenüber den Eltern in West halten und gleichzeitig allen, die in den Stadtteil kommen und dort die Kinderbetreuung planen, Sicherheit geben, dass ein wohnortnaher Platz zur Verfügung steht, was ein deutlicher Gewinn für die Lebensqualität von Familien ist", betont der CDU-Politiker.