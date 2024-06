Hohe Kosten Lange Lieferzeiten bei Müllfahrzeugen in Ratingen

Jeder Euro zählt. Die finanziellen Belastungen sind sehr hoch. Die Verabschiedung des Doppelhaushaltes hatte es deutlich gezeigt: Die finanzielle Lage der Stadt ist durchaus angespannt, aber längst nicht so dramatisch wie in anderen Kommunen. Dennoch: Man muss quasi jeden Euro umdrehen und sehr genau schauen, was finanziell verantwortbar ist.