Samstagabend auf dem Marktplatz Ratinger Lichterkette gegen Hass und Gewalt

Als es dunkel wird an diesem Samstagabend und die Lichter auf dem Vorplatz von St. Peter und Paul behutsam auf den Boden gesetzt werden, bekommt die Botschaft eine klare Kontur: Wenn die Stadtgesellschaft zusammenkommt, dann ist das mehr als ein blasser Hoffnungsschimmer. „Lichter sind ein Zeichen des Friedens“, sagt Heinrich König vom Männerkreis St. Suitbertus, der statt des traditionellen Schweigegangs eine Veranstaltung organisiert hat, die intensiv in Erinnerung rufen soll, wie kostbar die Demokratie in Deutschland ist, verbunden mit einer sehr langen Zeit des Friedens – und zwar seit 79 Jahren.