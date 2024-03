Ratinger Schullandschaft SPD: Stadt Ratingen braucht eine zweite Gesamtschule

„Das große Problem von Ratingen im Bereich der weiterführenden Schulen ist, dass nicht jedem Kind in Ratingen ein für die individuellen Bildungschancen und -wünsche angepasstes Angebot vor Ort unterbreitet werden kann. Und dieses wird mit den Planungen der Verwaltung nicht gelöst. Das Problem des Schulformwechsels nach der Orientierungsstufe aus dem Gymnasium zurück in eine andere Schule wird überhaupt nicht angesprochen, und die Verwaltung liefert auch keine Zahlen dazu“, so Fraktionschef Christian Wiglow.