Schulen in Ratingen Stadt Ratingen soll bei Ganztag einspringen

Es ist ein durchaus bemerkenswerter Vorstoß: Für die aktuell laufenden Haushaltsberatungen haben sich alle Träger der offenen Ganztagsbetreuung in Schulen (OGS) in Ratingen zusammengetan und auf die diversen Preissteigerungen in letzter Zeit und die nicht ausreichenden städtischen Zuschüsse verwiesen.