Termin im Oktober Stadt Ratingen will an Expo Real in München teilnehmen

Diese Dienstreise soll sich lohnen – und zwar mit intensivem Blick auf die städtische Wirtschaftsförderung, die zuletzt immer wieder in die Kritik geraten war. Fakt ist: Ratingen soll bei der Expo Real in München eine Rolle spielen und Präsenz zeigen. Ob es für eine Delegation also nach München gehen wird, muss am kommenden Dienstag der Rat entscheiden. Man kann aber davon ausgehen. Die RP fasst die Hintergründe zusammen.