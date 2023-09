Ratinger Politik Peter Thomas ist neuer CDU-Chef in Ratingen

Der neue Stadtverbandsvorsitzende der CDU ist in der Ratinger Kommunalpolitik kein Unbekannter: Seit Jahren führt Thomas den CDU-Ortsverband Hösel/Eggerscheidt, ist zudem in der zweiten Wahlperiode Mitglied des Kreistages und seit der zurückliegenden Kommunalwahl stellvertretender Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion. Auch den stellvertretenden Kreisvorsitz der CDU hat Thomas seit 13 Jahren inne. Er hat also in den vergangenen Jahren viel politische Erfahrung gesammelt.