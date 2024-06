Großes Bauprojekt Kreisverkehr Kahlenbergsweg in Ratingen-Breitscheid früher fertig

Nun folgt eine besonders augenfällige Änderung. Die Zeit der Bedarfsampeln ist vorbei, der Verkehr fließt bereits so wie nach dem Endausbau. Es wird allerdings noch zwei kurze Phasen mit Teilsperrungen geben. Einmal Mitte und einmal Ende Juli wird die Fahrbahndecke eingebaut, jeweils an einem Sonntag, um den Verkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit.