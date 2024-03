Ratinger Kulturreihe Rampenlicht: Navid Kermani kommt nach Ratingen

Das Publikum aus Ratingen und der Region kann sich freuen: Die diesjährige Rampenlicht-Reihe beginnt mit einer Lesung des deutsch-iranischen Schriftstellers Navid Kermani. Am 14. März war er noch zu Gast auf dem internationalen Literaturfest „lit.Cologne“. Am Dienstag, 16. April, wird er dann mit einer Lesung um 20 Uhr in der Stadthalle sein aktuelles Buch „Das Alphabet bis S“ vorstellen. Der Roman handelt von einer Schriftstellerin, die auf dem Höhepunkt ihres beruflichen Erfolgs und wegen des Todes ihrer Mutter und ihrer gescheiterten Ehe zugleich am Tiefpunkt ihres Lebens ist. Halt bieten ihr die Bücher, aber auch einzelne, noch so unscheinbare Augenblicke, die gegen den Schrecken, die Trauer und die Scham bestehen. Virtuos verknüpft Navid Kermani die Grundfragen unserer Existenz, Geschlecht, Krieg und Vergänglichkeit mit dem Alltäglichsten. Für sein vielfältiges Werk wurde er bereits mit zahlreichen Preisen bedacht, beispielsweise mit dem Kleist-Preis, dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, dem Staatspreis des Landes NRW und dem Hölderlin-Preis.