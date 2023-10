Auftritt in Ratingen Ratinger Musik und Show

Das neue Musical zum Chorjubiläum stammt aus der Feder von Chorleiter Edwin Pröm. Bei den Aufführungen im November und Dezember 2024, die in Kooperation mit dem Jugendsinfonieorchester der Musikschule stattfinden, können Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von etwa zwölf bis 25 Jahren mitmachen. Um für eine Rolle in Frage zu kommen, sollte man eine gute Sing- und Sprechstimme haben und sich souverän auf einer Bühne bewegen können. Wichtig ist aber auch, beim Casting Spaß am Singen und Spielen zu zeigen und ab Januar 2024 genügend Zeit für die Proben zu haben.