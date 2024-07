Mieterverein informiert Kohlendioxidkosten: Ratinger Mieter haben jetzt Erstattungsansprüche

Je schlechter die Energiebilanz des Hauses sei, umso größer sei der Anteil, den der Vermieter an den CO 2- Kosten tragen muss. Neben Brennstoffen wie Öl und Gas kann auch Fernwärme unter das CO 2 -Kostenaufteilungsgesetz fallen, wenn zur Wärmeerzeugung fossile Brennstoffe eingesetzt werden. In Häusern, die mit einer Zentralheizung ausgestattet sind, werden die Heizkosten zumeist von Dienstleistern abgerechnet. Die Kosten für die CO 2- Abgabe, die der Vermieter zu tragen hat, werden in der jährlichen Heizkostenabrechnung abgezogen und nicht auf die Mieter umgelegt. Fehlt die Aufteilung der CO 2 -Abgabe in der Heizkostenabrechnung oder sind Informationen hierzu unvollständig, dürfen die Heizkosten pauschal um drei Prozent gekürzt werden.