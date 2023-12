Ratinger Stadthalle Warum Herbert Knebel und Kollegen so begeistern

Da ist er wieder, der Häbbärt – also der Herbert. Und Knebel, so weiß man ja, lautet sein künstlerischer Nachname. Wenn der Rentner aus dem Ruhrgebiet und seine Kollegen auf die Bühne der Stadthalle schlurfen, dann brechen schlechte Zeiten für Spaßbremsen an. Denn Lachen, Mitsingen und Klatschen umfassen die knackige Dreifach-Disziplin, die das bestens aufgelegte Publikum in den sehr gut gefüllten Sitzreihen natürlich komplett verinnerlicht hat.