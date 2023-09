Ratinger Projekt Lob für Kinderbriefkästen

Die Kinderbriefkästen sollen Kindern die Möglichkeit geben, ganz einfach mit den Mitarbeitenden der Stadtverwaltung in Kontakt zu treten, Anfragen zu stellen oder Hinweise auf Veränderungsbedarfe zu geben. An verschiedenen Grundschulen werden die Briefkästen gerade künstlerisch gestaltet und in den kommenden Wochen an die jeweiligen Jugendzentren übergeben.