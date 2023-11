Musik in Heiligenhaus Die Faszination Jazz im Museum Abtsküche erleben

Der Weg hatte sich gelohnt. Rund 60 Jazz-Fans trotzten am Samstag dem Wetter und trafen sich im Foyer des Museums Abtsküche. Der Geschichtsverein Heiligenhaus setzte die Reihe der musikalischen Events in Heiligenhaus fort. Ungefähr zehn Mal im Jahr wird das Museum abends zu einem Treffpunkt für Menschen, die eines verbindet: die Musik. Insbesondere Jazz eignet sich dabei hervorragend, um in Kommunikation mit anderen zu kommen.