Unternehmsgruppe in Schieflage Warum Interboden aus Ratingen einen Investor sucht

Der Blick ist klar und deutlich in die Zukunft gerichtet. Die finanziell angeschlagene Interboden-Unternehmensgruppe hat jetzt einen Investorenprozess gestartet. Der familiengeführte Immobilien-Projektentwickler mit Sitz in Ratingen befindet sich seit Anfang Februar mit mehreren Gesellschaften in Insolvenzverfahren – dies mit dem Ziel der nachhaltigen Neuaufstellung der gesamten Gruppe (die RP berichtete bereits).