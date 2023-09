Veranstaltung in Ratingen Weltfriedenstag auch im Haus am Turm

(RP) Am 18. Juni 2023 hat sich zum 40. Mal der Tag gejährt, an dem die Islamische Republik Iran in einer einzigen Nacht zehn Bahá’í-Frauen auf einem Platz in der Stadt Shiraz erhängt hat. Auch die Ratinger Bahá’í möchten an dieses Ereignis im Rahmen eines Weltfriedenstages erinnern und veranstalten am Donnerstag, dem 21. September, zusammen mit Amnesty International Ratingen, der Evangelische Kirche Ratingen und Volkssolidarität Ratingen eine Gedenkveranstaltung im Haus am Turm. Den Bahá’í -Frauen wurde vorgeworfen, dass sie sich weigerten, ihren Glauben zu widerrufen, der die Grundsätze der Gleichberechtigung der Geschlechter sowie der Einheit, Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit fördert.