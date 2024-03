Wirbel in Ratingen Debatte um Straßenausbaubeiträge in Ratingen geht weiter

(kle) Nach dem im Landtag beschlossenen Aus für die Straßenausbaubeiträge beschäftigt sich die Fraktion der Bürger Union (BU) mit den Fragen, was in der Vergangenheit aus Ratinger Sicht passiert ist und wie mögliche Folgen für Bürger aussehen. In einer Stellungnahme heißt es: „Die BU hatte sich stets gegen die in Ratingen erhobenen Gebühren nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) ausgesprochen, da die Bürger damit unangemessen und teilweise existenzgefährdend mit hohen Straßenbaubeiträgen belastet wurden.“