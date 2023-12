Ratinger Haushalt und Wirtschaft IHK ist gegen höhere Gewerbesteuer in Ratingen

Kritisch bewertet die IHK, dass derzeit eine Gewerbesteuerhebesatzerhöhung geplant ist. Denn in den nächsten beiden Jahren wird die Stadt ohne Erhö­hung des Hebesatzes 275 Millionen Euro aus der Gewerbesteuer einnehmen. Die Unterneh­men stehen damit sowohl 2024 als auch 2025 für deutlich mehr als ein Drittel aller Erträge. Dies zeigt, wie sehr sich Ratingen finanziell auf die heimische Wirtschaft stützen kann. „Jetzt ist es angebracht, die vorhandenen Haushaltsspielräume zu nutzen, um die heimische Wirtschaft und den Wirtschaftsstandort zu stabilisieren“, so Gregor Berghausen, Hauptgeschäftsführer der IHK Düsseldorf. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung sei es nicht nötig, den Ge­werbesteuerhebesatz um vier Prozent zu erhöhen. Zumal der Zeitpunkt für vorgeschlagene Hebesatzerhöhungen denkbar ungünstig ist. Eine Erhöhung würde die Unternehmen Ratingens in einer Phase treffen, in der die Konjunktur auf Talfahrt ist und die Strukturprobleme zunehmen.