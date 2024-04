Hunde in Ratingen gerade jetzt anleinen Hunde in Ratingen gerade jetzt anleinen

In Ratingen sind auch Kitz-Retter des Hegerings unterwegs. So hat man Drohnen im Einsatz. Die kleinere fliegt über eine Wiese und macht Fotos von der Fläche und der Umgebung. Entdeckt man eine Ricke, weiß der Experte: Das Kitz ist nicht weit. Mit der größeren Drohne lassen sich Wärmebilder erstellen. Kühles Wetter spielt den Kitz-Rettern in die Karten. Der kleine Körper erzeugt eine deutliche Wärmesignatur. An heißen Sommertagen sei das deutlich schwieriger bis unmöglich. Ist die Umgebung stark aufgeheizt, lassen sich auf dem Wärmebild kaum noch Unterschiede erkennen. Deshalb ist der Hegering meist in den frühen Morgenstunden oder am Abend unterwegs.