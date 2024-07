Großprojekt in Planung Rat beschließt großen OGS-Neubau in Hösel

Offener Ganztag (OGS) gehört für viele Familien inzwischen zum gewünschten oder notwendigen Alltag. Auch in Hösel an der Wilhelm-Busch-Schule ist der Bedarf hoch, bisher sind jedoch die räumlichen Kapazitäten nicht ausreichend vorhanden. Mit dem Ratsbeschluss ändert sich dies. Für die CDU ist der Beschluss ein Meilenstein in der Schulentwicklung im Stadtteil.