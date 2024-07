Großes Projekt Rat macht Weg frei für neue Kita in Hösel

Hösel ist neben Lintorf bei Familien mit Kindern als lebenswerter Stadtteil besonders beliebt, unzureichende Kita-Plätze im Stadtteil waren jedoch bisher ein großes Problem. Am Bau einer weiteren Kita zur Entlastung führt also kein Weg vorbei, bisher war jedoch ein geeigneter Ort schwer zu finden. Umso zufriedener ist man, dass in der Ratssitzung der Neubau einer Kita an der Bahnhofstraße beschlossen werden konnte.