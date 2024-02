Ratinger Gasthaus Darum hört Heinz Hülshoff im Europäischen Hof auf

Auf der Homepage des Europäischen Hofes heißt es wörtlich: „Mit einem lachenden und einem weinenden Auge möchte ich euch mitteilen, dass ich mich zum 31. März 2024 in den wohlverdienten Ruhestand verabschiede. Die Zeit ist gekommen, neue Wege zu entdecken und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Ich möchte euch von Herzen für die jahrelange Treue danken. Eure Unterstützung, euer Lächeln und eure Freude haben den Europäischen Hof zu einem ganz besonderen Ort gemacht. Auch wenn mein Team und ich nun Abschied nehmen, bleiben die Erinnerungen an all die lustigen, gemütlichen und besonderen Momente, die wir gemeinsam erlebt haben. Sie werden für immer in unseren Herzen bleiben.“ Hülshoff versichert, dass er dem Karneval natürlich treu bleiben wird. Und was wird aus dem Europäischen Hof? Daraus soll ein reines Hotel werden.